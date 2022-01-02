سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اقليم كوردستان.. وفاة 3 مصابين و134 اصابة جديدة بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-02T15:18:01+0000
اقليم كوردستان.. وفاة 3 مصابين و134 اصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن وفاة ثلاثة مرضى واصابة 134 شخصاً جديداً بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة بشأن الموقف اليومي من فيروس كورونا في الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2858 فحصاً جديداً، سجلت خلالها اصابة 134 شخصاً جديداً في جميع مناطق الإقليم.

وأفاد البيان الوزاري، بأن 83 مصاباً اكتسبوا الشفاء خلال المدة ذاتها، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة اثنتان منها في السليمانية وواحدة  في دهوك.

تتمة ..

related

وفيات كورونا كوردستان تتجاوز أربعة آلاف و500 وتسجيل حصيلة إصابات مرتفعة

Date: 2021-07-14 19:43:05
وفيات كورونا كوردستان تتجاوز أربعة آلاف و500 وتسجيل حصيلة إصابات مرتفعة

الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

Date: 2020-10-04 18:38:53
الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

صحة كوردستان تحذر من الوصول للمراحل الخطرة

Date: 2021-03-29 07:27:31
صحة كوردستان تحذر من الوصول للمراحل الخطرة

حكومة اقليم كوردستان تمدد تعليق دوام المدارس والجامعات

Date: 2021-01-07 05:49:48
حكومة اقليم كوردستان تمدد تعليق دوام المدارس والجامعات

حالتا وفاة و١٣٢ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Date: 2020-12-28 12:59:41
حالتا وفاة و١٣٢ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

ارتفاع إصابات كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-21 15:06:19
ارتفاع إصابات كورونا في إقليم كوردستان

ست وفيات وإصابة ٦٤٠ بفيروس كورونا في كوردستان

Date: 2021-05-31 12:43:40
ست وفيات وإصابة ٦٤٠ بفيروس كورونا في كوردستان

ارتفاع جديد بمؤشر اصابات كورونا في كوردستان

Date: 2021-12-26 11:48:44
ارتفاع جديد بمؤشر اصابات كورونا في كوردستان