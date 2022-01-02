اقليم كوردستان.. وفاة 3 مصابين و134 اصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن وفاة ثلاثة مرضى واصابة 134 شخصاً جديداً بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة بشأن الموقف اليومي من فيروس كورونا في الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2858 فحصاً جديداً، سجلت خلالها اصابة 134 شخصاً جديداً في جميع مناطق الإقليم.

وأفاد البيان الوزاري، بأن 83 مصاباً اكتسبوا الشفاء خلال المدة ذاتها، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة اثنتان منها في السليمانية وواحدة في دهوك.

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