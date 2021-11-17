اقليم كوردستان.. وفاة 11 مصابة وتسجيل 465 حالة إصابة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن اصابة 465 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما أكدت وفاة 11 مصابا ليرتفع مجموع الضحايا منذ ظهور الفيروس الى ٦٧١٣ شخصا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال يوم ٥٩٨٧ فحصا جديدا، اظهرت اصابة ٤٦٥ شخصا جديداً.

واشار البيان الى ان ٥١٣ مصابا اكتسبوا الشفاء خلال المدة ذاتها، مقابل وفاة 11 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

واجمل بيان الوزارة مجموع الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

واكد ان مختبرات الوزارة اجرت خلال المدة ذاتها ٣٤٥٨٥٤٤ حالة فحص اظهرت اصابة ٣٧٠٦٥١ شخصا تعافى منهم ٣٥٦٤١٨ مصابا فيما بقي ٧٥٢٠ مصابا تحت الرعاية الطبية وتأكد وفاة ٦٧١٣ مصابا في جميع مناطق الاقليم.