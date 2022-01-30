اقليم كوردستان.. وفاة ٨ وإصابة ١٢١٤ شخصا بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن وفاة ثمانية مصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 6158 فحوصات اظهرت اصابة 1214 شخصا جديدا.

واضاف ان 1222 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها.

واجمل البيان الوزاري عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ21871 شخصا تم إخراجهم بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما أجرت المختبرات خلال الفترة نفسها 3823280 فحصا أظهرت إصابة 406755 شخصا بالفيروس، تعافى منهم 381232 مصابا وبقي 18210 مصابا تحت العناية الطبية فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات جراء مضاعفات المرض 7222 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.