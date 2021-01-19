اقليم كوردستان وتركيا يؤكدان على أهمية تطبيق اتفاقية سنجار

شفق نيوز/ أكد كل من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، و وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الثلاثاء على ضرورة تطبيق اتفاق بغداد – اربيل لتطبيع الاوضاع في قضاء سنجار المتنازع عليه بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني اليوم للوزير التركي والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن حكومة الاقليم.

وبحث الجانبان في الاجتماع، آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، كما ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وتركيا.

وذكر البيان انه جرى التشديد على ضرورة التنسيق في ظل علاقات الصداقة التي تجمع بين إقليم كوردستان وتركيا، ولا سيما التعاون المشترك من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تطبيق اتفاقية سنجار وبما يضمن خروج الميليشيات والقوات المسلحة غير النظامية من المدينة بهدف تطبيع أوضاعها وإتاحة الفرصة للنازحين للعودة إلى ديارهم، حسب البيان.