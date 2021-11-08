اقليم كوردستان وبريطانيا يجددان إدانتهما لقصف منزل الكاظمي ويؤكدان دعمهما لاستقرار العراق

شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وكبير المستشارين العسكريين للحكومة البريطانية، يوم الإثنين، إدانتهما لقصف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأكدا دعمهما لاستقرار العراق.

وذكر بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بارزاني استقبل كبير المستشارين العسكريين في الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال سامي سامبسون، وفي اللقاء، الذي حضره القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان ديفيد هنت، جرى التباحث حول الوضع العام في العراق بعد الانتخابات النيابية والعلاقات بين الجانبين".

وأدان الجانبان وفقا للبيان "بشدة الهجوم الإرهابي على منزل رئيس الوزراء الاتحادي، وأكدا مجدداً دعمهما لاستقرار العراق والحفاظ على التجربة الديمقراطية".

وأشار كبير المستشارين العسكريين للحكومة البريطانية إلى "الموقع المهم لإقليم كوردستان عاملاً للاستقرار في المنطقة، وأعرب عن التزام بلاده بمواصلة دعم إقليم كوردستان، ولا سيما البيشمركة في التصدي للإرهاب".

وشكر رئيس الحكومة، بريطانيا وقوات التحالف على دعمهما، وشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار وتعزيز العملية السياسية في العراق عبر تشكيل حكومة شاملة تخدم جميع المكونات العراقية المختلفة.