اقليم كوردستان: نفتخر بالتعايش السلمي واحتضان الأقليات

شفق نيوز/ أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الاربعاء، ان حكومة الاقليم تفتخر بملف "التعايش السلمي و احتضان الأقليات".

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً موسعاً سيعقد اليوم، مع ممثلين عن البرلمان والسلطة القضائية والادعاء العام في اقليم كوردستان للبدء بتنفيذ وتطبيق خطة التوصيات الدولية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتطويرها"، مبينا أن "هذا العمل بدأته حكومة الإقليم من خلال وزاراتها المعنية بالتنسيق مع البرلمان لمراجعة القوانين والطمأنينة بإيفاء الالتزامات الدولية".

وأضاف أن "السلطة القضائية معنية أيضاً بهذا الأمر من خلال التسريع بعملية المحاكمات واستقلالية القضاء بشكل كامل" .

وتابع: "سنقوم اليوم، بعقد اجتماع حول ملف خطاب الكراهية"، مؤكداً أن "الاقليم كان مميزا بالنسبة للعراق والمجتمع الدولي في التعايش السلمي واحتضان الأقليات".

وأشار أن "هناك إجراءات على مستوى الوزارات والأداء الحكومي بشكل يومي للتعامل مع هذا الملف على مستوى التربية والتعليم العالي والقوانين"، موضحا أن "هذا الملف نحن كحكومة اقليم كوردستان نفتخر به" .

واوضح انه "بتوجيه من رئيس وزراء الاقليم قامت الحكومة بتسريع عملية تنفيذ الخطة الاقليمية لحقوق الانسان"، مشددا على أن "هناك محاولات لتطويرها" .