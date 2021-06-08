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اقليم كوردستان: نزوح 1500 شخص وتهجير 22 قرية جراء القتال بين العماليين وتركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-08T08:06:43+0000
اقليم كوردستان: نزوح 1500 شخص وتهجير 22 قرية جراء القتال بين العماليين وتركيا

شفق نيوز/ أعلن  منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري يوم الثلاثاء نزوح مئات الأشخاص من المناطق الحدودية في الإقليم جراء القتال الدائر بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي والذي ارتفعت وتيرته مؤخرا.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هناك محاولات لزعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا أن 85 قرية تم أخلاؤها في منطقة شيلادزي منذ العام 1995.

وأضاف أن مسلحي حزب العمال الكوردستاني فرضوا قيودا على حركة 169 قرية، لافتا إلى أن الاشتباكات الاخيرة ادت الى نزوح 1500 مواطن وتهجير 22 قرية.

وحول اتهامات توجه للاقليم بخصوص الحد من تنقلات النازحين قال زيباري إن: للجميع حق التنقل في الاقليم حتى اللاجئين السوريين لهم الحق في ذلك.

وأكد أن إقليم كوردستان مع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، منوها إلى أن هناك مايقارب مليون نازح موجودون في الاقليم، وهناك 35 مخيما يضم نازحين ولاجئين في الاقليم.

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