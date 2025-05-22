اقليم كوردستان: نبيع النفط الخام في السوق المحلية و بأسعار منخفضة

شفق نيوز/ صرح سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان آمانج رحيم، يوم الخميس، أن حكومة الاقليم تقوم ببيع النفط في الاسواق المحلية وبأسعار المنخفضة جراء عدم استئناف الصادرت عبر ميناء جيهان التركي من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال رحيم خلال استضافته في جلسة حوارية على هامش مؤتمر الطاقة في واشنطن، ان اقليم كوردستان اضطر الى تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بعد قطع الحكومة الاتحادية حصته من الموازنة المالية العامة للبلاد في العام 2014.

وأكد أنه منذ العام 2005 ولغاية الان لا يوجد قانون للنفط والغاز في العراق، ويتعين تشريعه لتنظيم ادارة هذا القطاع وفق القانون.

كما لفت رحيم، الى ان الاتفاقيات والعقود المبرمة في مجال الطاقة من قبل اقليم كوردستان دستورية واقرتها محكمة الكرخ في بغداد.

ونوه الى انه لم يتم استئناف صادرات نفط اقليم كوردستان لغاية الان، ونحن نقوم ببيع النفط الخام بالسوق المحلية و باسعار منخفضة، مردفا بالقول: اننا في اقليم كوردستان تكبدنا خسائر فادحة بسبب ايقاف تلك الصادرات.

وشدد سكرتير مجلس وزراء الاقليم الى ان استئناف صادرات نفط الاقليم لا يعود بالنفع على كوردستان وحسب بل على العراق ايضا، مضيفا "نحن انظارنا تتجه الى استئناف تلك الصادرات التي تصل يوميا الى 300 الف برميل".