اقليم كوردستان.. صفر وفيات واصابة 44 شخصا بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة ٤٤ شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بفيروس كورونا المستجد COVID19 في جميع مناطق الإقليم، مع عدم تسجيل وفيات جديدة نتيجة الاصابة بالجائحة العالمية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها قامت بإجراء 1673 فحصا جديدا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، اظهرت اكتشاف 44 حالة اصابة جديدة بالفيروس.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت تعافي 74 مصابا، من دون تسجيل أية حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

وأجمل البيان الوزاري عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في الإقليم بـ21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما قامت مختبرات الوزارة بإجراء 4159686 فحصا في جميع مناطق الإقليم أظهرت اصابة ما مجموعه 436754 شخصا بالفيروس، تعافى منهم 428763 مصابا وبقي 550 مصابا تحت العناية الصحية، مع بقاء العدد الإجمالي للوفيات عند العدد 7441 حالة وفاة في جميع أنحاء الإقليم.