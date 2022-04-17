اقليم كوردستان.. صفر وفيات واصابة 26 شخصا بفيروس كورونا

شفق نيوز/ تراجعت عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في إقليم كوردستان، فيما لم تسجل أية حالات وفاة في مؤشر على انحسار الموجة الحالية من تفشي الجائحة العالمية.

وجاء في بيان لوزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، ورد لوكالة شفق نيوز ان مختبراتها قامت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بإجراء ١٥١٨ فحصا أظهرت اصابة ٢٦ شخصا بالفيروس في جميع انحاء الاقليم.

واشار البيان الى ان ٣٥ مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها،من دون تسجيل أية حالات وفاة جديدة في مؤشر على تراجع واضح في معدلات الوفاة والاصابة بالفيروس.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية منذ ظهور الفيروس ب٢١٨٧١ شخصًا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما قامت مختبرات الوزارة بإجراء ٤١٦٧٥٩٩ فحصا، أظهرت اصابة ٤٣٦٨٩٩ شخصا بالفيروس، تعافى منهم ٤٢٨٩٩٩ مصابا بعد تلقيهم العلاج، فيما بقي ٤٥٤ مصابا تحت العناية الصحية، مع تجمد عدد الوفيات عند العدد ٧٤٤٦ في جميع مناطق الإقليم.