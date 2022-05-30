اقليم كوردستان.. صفر وفيات وارتفاع طفيف في أعداد المصابين بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اصابة 38 شخصا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق اقليم كوردستان، مع عدم تسجيل أية حالة وفاة منذ شهر كامل.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1887 فحصا جديدا، أسفرت عن اكتشاف 38 اصابة جديدة، مع استمرار تجمد مجموع عدد الوفيات عند الرقم 7450 حالة منذ شهر كامل.

وأضاف البيان؛ أن 28 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد تلقي العلاج اللازم في جميع مناطق الإقليم.

وفي الاحصاءات الاجمالية أشار بيان الوزارة إلى أن مراكزها الصحية قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان، فيما أجرت مختبراتها ٤٢٤٠٦٦١ فحصا منذ ظهور الفيروس أظهرت اصابة ٤٣٨١٦٩ شخصا، تعافى منهم ٤٣٠٣٤٢ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، وفيما بقي ٣٧٧ مصابا تحت العناية الصحية، تجمد المجموع التراكمي للوفيات في جميع مناطق الإقليم عند الرقم ٧٤٥٠ حالة وفاة.