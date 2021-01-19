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اقليم كوردستان: إستيراد الكهرباء من تركيا يقلل من النفقات المالية على انتاج الطاقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-19T08:02:18+0000
اقليم كوردستان: إستيراد الكهرباء من تركيا يقلل من النفقات المالية على انتاج الطاقة

شفق نيوز/ قال وزير الكهرباء في اقليم كوردستان كمال محمد يوم الثلاثاء إن العقد الذي ابرمته حكومة الإقليم مع تركيا لإستيراد 150 ميغاواط من الكهرباء سيقلل من حجم النفقات المالية على انتاج الطاقة محليا.

جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش افتتاح ثلاثة مشاريع لانتاج الكهرباء في مدينة اربيل عاصمة الاقليم.

وقال محمد ان "الوزارة تجهز الكهرباء للسكان من 12 – 14 ساعة يوميا"، مشيرا الى ابرام عقد لشراء 150 ميغاواط من الطاقة من دولة تركيا بسبب قلة المحروقات لمحطة دهوك.

واوضح الوزير انه لو تم تجهيز المحطة بمادة "الكازويل" فإن التكلفة ستكون باهظة جدا ومثال على ذلك لانتاج 150 ميغاواط من الكهرباء فان تكلفته المالية الشهرية تصل الى 16 مليون دولار وهذا المبلغ أكثر من ضعف السعر الذي ابرمناه في العقد".

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