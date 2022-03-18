سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اقليم كوردستان.. رجل يقتل ابنته القاصر بـ6 إطلاقات نارية لخروجها بصحبة شخصين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-18T07:25:00+0000
اقليم كوردستان.. رجل يقتل ابنته القاصر بـ6 إطلاقات نارية لخروجها بصحبة شخصين

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في إدارة منطقة "سوران" في إقليم كوردستان يوم الجمعة بمقتل فتاة تبلغ 15 عاما من العمر على يد والدها بعدة إطلاقات نارية بسبب خروجها من المنزل بصحبة شخصين.

وقال نقيب الشرطة المتحدث باسم المديرية شيروان خالد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في الساعة 3:00 من فجر اليوم تم ابلاغنا من قبل مستشفى الطوارئ في سوران بوجود جثة لفتاة تُدعى (أ، ع، م) من مواليد العام 2007 وهي طالبة ومن سكنة حي "الشهداء" قضاء سوران.

وأضاف أن والد الفتاة اطلق ست رصاصات عليها من سلاح نوع "كلاشينكوف" لتفارق الحياة في الحال، مبينا أن سبب وقوع الحادث أن الفتاة خرجت بصحبة شخصين.

وتابع النقيب خالد بالقول إن ملفا تحقيقا فُتح بالحادث، وتم إعلام قاضي التحقيق بذلك، مشيرا إلى إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالحادثة بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بينما قام الشخصان اللذان خرجا مع الفتاة بتسليم نفسيهما إلى القوات الأمنية.

related

شرطة السليمانية: الاعلامي "آمانج باباني" قد انتحر

Date: 2019-10-17 12:09:13
شرطة السليمانية: الاعلامي "آمانج باباني" قد انتحر

مقتل رجل وامرأة في دهوك

Date: 2021-11-07 04:47:52
مقتل رجل وامرأة في دهوك

رجل يقتل زوجته في احدى نواحي اربيل لهذا السبب

Date: 2019-12-28 14:30:34
رجل يقتل زوجته في احدى نواحي اربيل لهذا السبب

رجل يقتل طليقته في السليمانية والشرطة تعتقله في أقل من 3 ساعات

Date: 2021-06-08 09:06:23
رجل يقتل طليقته في السليمانية والشرطة تعتقله في أقل من 3 ساعات

صور .. الثلوج تغلق طريقاً حيوياً في إقليم كوردستان

Date: 2022-01-27 07:46:36
صور .. الثلوج تغلق طريقاً حيوياً في إقليم كوردستان

العثور على فتاة مقتولة وسط السليمانية

Date: 2020-04-27 12:01:10
العثور على فتاة مقتولة وسط السليمانية

رجل يقتل ابنته وينتحر بعد مهاجمته بيت نسيبه في اربيل

Date: 2020-04-30 09:47:13
رجل يقتل ابنته وينتحر بعد مهاجمته بيت نسيبه في اربيل

الآسايش تعتقل متهما بقتل أسرة سورية في اربيل

Date: 2019-10-04 16:50:46
الآسايش تعتقل متهما بقتل أسرة سورية في اربيل