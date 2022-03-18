اقليم كوردستان.. رجل يقتل ابنته القاصر بـ6 إطلاقات نارية لخروجها بصحبة شخصين

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في إدارة منطقة "سوران" في إقليم كوردستان يوم الجمعة بمقتل فتاة تبلغ 15 عاما من العمر على يد والدها بعدة إطلاقات نارية بسبب خروجها من المنزل بصحبة شخصين.

وقال نقيب الشرطة المتحدث باسم المديرية شيروان خالد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في الساعة 3:00 من فجر اليوم تم ابلاغنا من قبل مستشفى الطوارئ في سوران بوجود جثة لفتاة تُدعى (أ، ع، م) من مواليد العام 2007 وهي طالبة ومن سكنة حي "الشهداء" قضاء سوران.

وأضاف أن والد الفتاة اطلق ست رصاصات عليها من سلاح نوع "كلاشينكوف" لتفارق الحياة في الحال، مبينا أن سبب وقوع الحادث أن الفتاة خرجت بصحبة شخصين.

وتابع النقيب خالد بالقول إن ملفا تحقيقا فُتح بالحادث، وتم إعلام قاضي التحقيق بذلك، مشيرا إلى إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالحادثة بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بينما قام الشخصان اللذان خرجا مع الفتاة بتسليم نفسيهما إلى القوات الأمنية.