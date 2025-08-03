اقليم كوردستان: أربيل تمتلك أكبر مشروع مائي في العراق

شفق نيوز - بغداد

قال المدير العام للمياه والمجاري في إقليم كوردستان، قال آري أحمد، يوم الأحد، إن أربيل باتت تمتلك أكبر مشروع مائي في العراق والمنطقة، فيما تبلغ الكلفة السنوية لتوفير المياه في الإقليم 500 مليار دينار عراقي.

وأوضح أحمد لوكالة شفق نيوز أن مياه الشرب تُوفَّر حالياً لستة ملايين شخص في عموم إقليم كوردستان، ويُدير قطاع المياه 12 ألف موظف.

وأضاف أن مساحة مدينة أربيل تبلغ حالياً 200 كيلومتر مربع، فيما يصل طول شبكات المياه فيها إلى أربعة آلاف كيلومتر.

وبيّن أحمد أن أول شبكة مياه في قلعة أربيل أُنشئت العام 1934، ثم نُفذ خط الضخ الأول بسعة 1500 متر مكعب في الساعة عام 1968، والخط الثاني بسعة 2000 متر مكعب عام 1983، بينما جرى تنفيذ المشروع الثالث بسعة 4000 متر مكعب في الساعة عام 2006.

وتابع أنه، في عام 2025، شهدت حكومة إقليم كوردستان في دورتها التاسعة برئاسة مسرور بارزاني تنفيذ مشروع الضخ السريع لمياه أربيل بطاقة 20 ألف متر مكعب في الساعة.

وأشار أحمد إلى أن الإقليم يضم حالياً 5800 بئر، منها 1380 بئراً داخل مدينة أربيل، وتضخ حالياً للمدينة، التي يقترب عدد سكانها من مليوني نسمة، 324 ألف متر مكعب من المياه، فيما تنتج الآبار 320 ألف متر مكعب إضافية.

وكانت أعماق الآبار في السابق بإقليم كوردستان تتراوح بين 80 و120 متراً، لكنها حالياً تصل إلى 550–600 متر، ووفق المعايير، يُخصص لكل مواطن 250 لتراً من المياه، لكن الإنتاج الحالي يوفر نحو 400 لتر لكل فرد.