اقليم كوردستان.. حالة وفاة و851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، وفاة مصاب واحد، مع تشخيص 851 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ٥١٤٢ فحصا جديدا أظهرت اصابة ٨٥١ شخصا جديدا.

واشار الى ان ١٠٥ إصابات اكتسبت الشفاء التام خلال الفترة ذاتها، مقابل وفاة مصاب واحد في جميع مناطق الاقليم.

وفي الاحصاءات الاجمالية أشار بيان الوزارة الى انها قامت خلال الفترة الماضية بحجر ٢١٨٧١ شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما قامت باجراء ٣٧٢١١٩٩ فحصا اظهرت اصابة ٣٨٥٨١٧ شخصا اكتسب منهم ٣٧٣٥٤٩ مصابا الشفاء مع بقاء 5113 مصابا تحت العناية الطبية المركزة، فيما بلغ عدد المصابين الذين فقدوا حياتهم جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس7155 مصابا في جميع مناطق الاقليم.