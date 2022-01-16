اقليم كوردستان.. ثلاث وفيات وأكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد عن وفاة 3 مصابين بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية مع تسجيل 1202 اصابة جديدة في مؤشر على تصاعد حالات الاصابة بالجائحة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٦٩٢٠ فحصا جديداً شخصت من خلالها الإصابات الجديدة.

واشار الى ان عدد حالات الشفاء بين المصابين للفترة ذلتها بلغت 104 حالة شفاء فقط مقابل فقدان 3 مصابين لحياتهم نتيجة مضاعفات الاصابة بالفيروس.

البيان الوزاري كشف عن اجمالي الارقام المتحصلة منذ ضهور الفيروس في الاقليم فاكد انها حجرت 21871 شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اشار الى انها اجرت ٣٧٣٧٦٧٢ فحصا اظهرت اصابة ٣٨٨٥٦٥ شخصا، شفي منهم ٣٧٣٨٣١ مصابا وبقي منهم ٧٥٧١ مصابا تحت العناية الطبية فيما وصل عدد الاشخاص الذين فقدوا حياتهم جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس٧١٦٣ مصابا في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور الجائحة.