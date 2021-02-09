اقليم كوردستان .. ثلاث حالات وفاة و64 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في اقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع معها إجمالي الإصابات إلى 106591.

وقالت وزارة الصحة في الإقليم في بيان للموقف الوبائي، إن الإصابات توزعت على هذا النحو: 28 أربيل، 17 السليمانية، 16 دهوك، 3 كرميان.

واشار البيان الى تعافي 111 مصابا وكالاتي: 53 أربيل، 58 السليمانية، ليصل معها عدد حالات التعافي الكلي الى 101803.

ونوهت الوزارة الى تسجيل ثلاث حالات وفاة واحدة في السليمانية وإثنتان في دهوك ليبلغ عدد حالات الوفاة الكلي ومنذ تفشي الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الآن 3492.