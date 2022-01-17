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اقليم كوردستان.. تصاعد جديد في الاصابات بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-17T14:24:47+0000
اقليم كوردستان.. تصاعد جديد في الاصابات بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وفاة 3 مصابين واصابة 1336 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الساعات الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٦١٠٠ فحصا جديدا أظهرت اصابة ١٣٣٦ شخصا جديدا.

واشار الى ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب ١٢٨ مصابا الشفاء من المرض، مقابل وفاة 3 مصابين في جميع مناطق الاقليم.

واجمل بيان الوزارة عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية حجر بـ٢١٨٧١ شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

واضاف ان مجموع الاشخاص الذين اصيبوا بالفيروس خلال المدة الماضية ٣٨٩٩٠١ شخصا، اكتسب منهم ٣٧٣٩٥٩ مصابا الشفاء، فيما بقي ٨٧٧٦ مصابا تحت العناية الطبية، وتأكد وفاة ٧١٦٦ مصابا في جميع مناطق الاقليم.

 

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