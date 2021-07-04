اقليم كوردستان.. تسجيل 4 حالات وفاة واصابة 746 شخصا بكورونا

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة بحكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، تراجعا في عدد الوفيات نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا COVID19 خلال آخر 24 ساعة، مؤكدة وفاة أربعة أشخاص فقط فيما أصيب 746 شخصا بالمرض مقابل شفاء 881 مصابا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان ثلاثة من أصل 4 من الوفيات حصلت في اربيل فيما توفي الرابع في دهوك، مشيرا الى ان حالات الاصابة المؤكدة توزعت على كل من اربيل 313 والسليمانية 272 ودهوك 102 وحلبجة 10 وگرميان 44 ورابرين 5 حالات.

بيان الوزارة لفت الى انها اجرت 8554 حالة فحص منها ( ٣٠١٥) اربيل و (٢٤٧٣) السليمانية و( ٢٣١٤) دهوك و(٤٣) حلبجة و( ٥٩٨) گرمیان واخيرا رابرين (١١١).

وفيما يخص عدد حالات الشفاء من المرض خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية فقد أكد البيان ان (٤٨١) شفوا تماما من بينهم (١٠٥) اربيل و(٢٢٢) السليمانية و( ١٤٧) دهوك و(١) حلبجة و( ٦) گرمیان.

وبحسب البيان؛ فان اجمالي حالات الحجر التي نفذتها الوزارة منذ ظهور الفيروس في الاقليم وصل الى (٢١٨٧١) حالة، فيما بلغت حالات الفحص للفترة ذاتها ٢١٤٩٢٧٤في جميع مناطق الاقليم.

وارتفع اجمالي الاصابات الى ١٨٨٣٣٠اصابة، مقابل ١٧٥٩٣٧حالة تعاف تام من الفيروس، بحسب البيان نفسه.

وبقي ٧٨٨٩ تحت العناية الطبية مقابل إجمالي وفيات بلغ ٤٥٠٤ حالة وفاة منذ ظهور الجائحة، حسبما أكده البيان.