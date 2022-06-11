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مع تسجيل أول وفاة بالحمى النزفية.. صحة كوردستان تحث المواطنين على الوقاية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-11T10:50:02+0000
مع تسجيل أول وفاة بالحمى النزفية.. صحة كوردستان تحث المواطنين على الوقاية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، وفاة شخص يشتبه باصابته بفيروس الحمى النزفية.

وذكر اسو حويزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "شابا يبلغ من العمر 27 عاما من قرية كورةزي التابعة لناحية خليفان بمنطقة سوران إحدى الحالات المشتبه بإصابتها بالحمى النزفية"، مبينا انه بعد وصوله الى المستشفى ومكوثه من اجل العلاج توفي بعد المعاناة من الأمراض المميتة وتم تسجيله كاول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية في إقليم كوردستان. 

وطالب البيان المواطنين بالالتزام بتعليمات الوقاية بالابتعاد عن المصابين بمرض الحمى النزفية.

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