اقليم كوردستان.. تراجع الاصابات والوفيات بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن وفاة شخصين واصابة 481 شخصا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، وودر إلى وكالة شفق نيوز، مضيفاً أن الفترة ذاتها شهدت تماثل 855 مصابا الى الشفاء التام من المرض، فيما تم تسجيل حالتي وفاة فقط في مؤشر على تراجع عدد الوفيات بالجائحة.

وأكد البيان الوزاري، ان المؤسسات الصحية قامت خلال الفترة الماضية بحجر 21871 شخصاً، تم اخراجهم جميعاً، بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما أشارت إلى أن مختبراتها قامت باجراء ٣٩٥٣٦٦٦ فحصاً في جميع مناطق الاقليم للفترة ذاتها.

ونوه البيان الى أن العدد التراكمي للاصابات خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس بلغ ٤٢٧٣٧٢ اصابة، اكتسب ٤٠٧٨١٥ مصاباً منهم الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، وفيما بلغ عدد المصابين الباقين تحت العناية الطبية ١٢٢١٤ مصابا، مع تراكم عدد الوفيات الى ٧٣٤٣ وفاة نتيجة مضاعفات الاصابة بالفيروس.