اقليم كوردستان.. تحذير من دواء مغشوش

شفق نيوز/ حذرت مديرية السيطرة على استيراد وصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في اقليم كوردستان KMCA، اليوم الخميس، جميع المواطنين من وجود دواء مغشوش في اسواق الادوية في عدد من مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان فرق التفتيش والرقابة التابعة لها وخلال الزيارات الميدانية لأماكن صناعة وتداول الادوية في جميع المحافظات والاقضية في اقليم كوردستان، تمكنت من ضبط دواء مغشوش باسم "Duphaston" بثلاثة أرقام هي 364935، 361984، 368563.

وطالب البيان جميع أماكن صناعة وتداول الادوية (شركات الأدوية، المجمعات والصيدليات) في جميع مناطق الاقليم ان يتعاملوا في بيع وشراء الادوية بشكل رسمي والابتعاد عن بيع الادوية التي ليس عليها لاصق يثبت اسمها، محذرا المخالفين بعقوبات مشددة.

كما طالب البيان المواطنين التعاون مع فرق الرقابة على الأدوية، مضيفا أنه في حالة ملاحظة أي مخالفات او اية ادوية ليس عليها لاصق الاتصال بالخط الساخن لرقابة سوق الأدوية بالرقم (07502356000).

وفيما لم يشر البيان الى طبيعة هذا الدواء واستخداماته، تشير مصادر طبية ان دواء Duphaston هو علاج هرموني يستخدم عادة لعلاج عدم انتظام الدورات وعدم انتظام حدوثها ومدة الفترات الناتجة عن نقص هرمون البروجسترون؛ ويستخدم أيضا لمنع الإجهاض الطبيعي في المرضى الذين لديهم تاريخ من الإجهاض المعتاد.