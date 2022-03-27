صفر وفيات بفيروس كورونا باقليم كوردستان

شفق نيوز/ مرت الساعات الاربع والعشرين الماضية في اقليم كوردستان من دون تسجيل وفيات بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة في حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 3414 فحصا، اكتشفت خلالها 67 اصابة جديدة.

واضاف ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب 117 مصابا الشفاء من الفيروس بعد تلقي العلاج اللازم، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في مؤشر على انحسار واضح لتأثير الفيروس خلال الايام المنصرمة.

واشار بيان الوزارة الى تجمد عدد حالات حجر الاشخاص بشبهة الاصابة بالفيروس منذ ظهوره في الاقليم عند العدد 21871 خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم منه. وارتفع عدد حالات الفحص الاجمالية في الاقليم، بحسب البيان الى ٤١٢٣١٢٥ حالة، اظهرت اصابة ٤٣٦٠٤٦ شخصا بالفيروس، شفي منهم ٤٢٧٥٧٢ مصابا وبقي ١٠٤٦مصابا تحت العناية الطبية، فيما بلغ العدد التراكمي لحالات الوفاة المتعلقة بمضاعفات الاصابة بالفيروس ٧٤٢٨ في جميع مناطق الاقليم منذ ظهوره.