اقليم كوردستان.. انضمام رابع مصرف لمشروع حسابي: سيوفر خيارات متعددة للمواطنين

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن انضمام مصرف BBAC الى مشروع “هەژماری من" (حسابي) ليكون رابع مصرف مشارك في هذا المشروع، لافتة إلى أن ذلك سيكون سببا في التنافس الصحي بين المصارف لتقديم الخدمات للموظفين واصحاب الرواتب.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "حكومة الاقليم تعلن بكل سرور عن انضمام مصرف BBAC الى مشروع "هەژماری من" (حسابي) وبهذا اصبح مجموع المصارف المشاركة فيه اربعة مصارف هي : RT-Ashur-Cihan-BBAC.

وأضاف البيان أن "هذه العملية تشكل جزءا من المساعي المتواصلة التي تبذلها حكومة الإقليم لتوسيع المشروعات وتوفير خيارات متعددة امام المواطنين".

وأشار البيان إلى ان "مشروع حسابي يكون سببا لخلق حالة من التنافس بين المصارف وفقا لما يحتاجه المواطن ويسمح للمستفيدين واصحاب الرواتب في اقليم كوردستان ان يختاروا المصرف الذي يرغبون في التعامل معه، مضيفا أنه يقدم معلومات واضحة بشأن الأجور المصرفية والخدمات التي تقدمها المصارف".

وتوقع البيان أن تنضم مصارف اخرى الى المشروع في المستقبل القريب".

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان وصف ،في 11 تشرين الاول 2023، مشروع (حسابي) في مديرية شرطة أربيل، بأنه ذو فائدة للعراق بأجمعه ويحظى بدعم رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي العراقي، فيما بيّن أن المشروع سيشمل جميع موظفي الإقليم تباعا.