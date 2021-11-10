اقليم كوردستان.. انخفاض طفيف في وفيات وإصابات فيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن وفاة 11 مصابا بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة ماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن الموقف الخاص بفيروس كورونا المستجد COVID19، ان مختبراتها اجرت ٥٧٧٣ فحصاً خلال، وسجلت خلالها اصابة ٤٤٢ شخصا جديدا، مقابل تعافي ٨٥٢ مصابا مع وفاة ١١ مصابا في جميع مناطق الاقليم.

وفي الاحصاءات الكلية اشار بيان الوزارة الى انها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت مختبراتها ما مجموعه ٣٤١٨٨٤٥ فحصا اثبتت اصابة ٣٦٧٤٤٧ شخصا، تعافى منهم ٣٥١٩٧٧مصابا وبقي ٨٨٧٥ آخر تحت العناية الطبية، فيما تأكد وفاة مامجموعه ٦٥٩٥ مصابا خلال الفترة ذاتها في جميع مناطق الاقليم.