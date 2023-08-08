اقليم كوردستان ..البدء بتوزيع استمارات 9000 وحدة سكنية من دون مقدمة مالية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاعمار والإسكان في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن البدء بتوزيع استمارات 9000 وحدة سكنية للفقراء، مبينة أنها ستمنح هذه الوحدات دون أي مقدمة مالية.

وقال وزير الإعمار والإسكان دانا عبد الكريم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إنه تم "افتتاح استمارة الكترونية للتسجيل على وحدات سكنية للفقراء في إقليم كوردستان من دون مطالبتهم بمقدمة مالية لهذه الوحدات".

وأضاف عبد الكريم أن "من أصل 9000 وحدة سكنية فان 400 منها حاضرة للتوزيع في مدينة أربيل بسعر رمزي على أن تصل مدة تسديد أقساط المستفيدين من هذا المشروع الى 25 عاماً".

وتابع الوزير ان "المشروع سيكون متكاملا ويشمل الفقراء في إقليم كوردستان بحسب مناطقهم والذي حرموا من الحصول على وحدات سكنية".