اقليم كوردستان استقبل 4 ملايين سائح خلال ستة أشهر

شفق نيوز/ اعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اعداد السياح الذين دخلوا الإقليم خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت رئيسة الهيئة امل جلال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "خلال الاشهر الستة الماضية من هذا العام دخل الاقليم أربعة ملايين سائح".

واضافت ان "خطة الهيئة السنوية والخطة الطويلة التي تصل لثمانية أعوام تركز وتهدف الى زيادة اعداد السياح في كل عام من خلال جملة من المشاريع السياحية الجاذبة للسياح في مختلف مناطق الاقليم".

وأشارت جلال إلى أن "الهيئة في طور اكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ العديد من المشاريع السياحية في دوكان ودربنديخان وحلبجة وسرجنار وغيرها من مناطق السليمانية".

وأكدت أن "الهيئة الان تعمل على تنفيذ قرابة 76 مشروعاً سياحياً في عموم الاقليم وذلك للوصول الى مستوى الطموح ومن خلاله نستطيع الاعتماد على السياحة كبديل عن واردات الطاقة وتحقيق المقولة العلمية".

مصدر من هيئة السياحة أكد لوكالة شفق نيوز، انه "منذ يوم 24 من الشهر الجاري ولغاية يوم أمس استقبلت السليمانية قرابة 100 ألف سائح، 80% منهم من وسط وجنوب العراق، و20% من خارج العراق".