اقليم كوردستان.. ارتفاع في درجات الحرارة وتوقعات بزخات مطر خفيفة بالمناطق الجبلية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الانواء الجوية يوم الأحد توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خلال 48 ساعة المقبلة ".

واضاف انه "من المتوقع أن تشهد بعض المناطق الجبلية زخات مطر خفيفة ".

واشار البيان الى ان درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي:

اربيل 19

السليمانية 17

دهوك 17

حلبجة 20

سوران 18

كرميان 23

زاخو 19