اقليم كوردستان.. ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ شهد إقليم كوردستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا ملحوظا في حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 بحسب بيان لوزارة الصحة في حكومة الاقليم، اكد وفاة خمسة مصابين واصابة 388 شخصا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٤٣٦٥ فحصا في جميع مناطق الاقليم اظهرت اصابة 388 شخصا جديدا.

واضاف البيان ان 76 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها مقابل وفاة 5 اشخاص متأثرين بمضاعفات الاصابة بالفيروس.

واشارت الاحصاءات الاجمالية التي وردت في البيان الوزاري الى انها قامت خلال الفترة بحجر ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، وقامت بما مجموعه ٣٧٠٠٥٦٦ فحصا اظهرت اصابة ٣٨٢٨٤٠ شخصا بالفيروس، اكتسب ٣٧٣١٠٩ مصابا منهم الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم، وبقي ٢٥٨٨ مصابا تحت العناية الطبية، فيما تم تسجيل ما مجموعه ٧١٤٣ حالة وفاة جراء التأثر بمضاعفات الاصابة.