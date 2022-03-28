اقليم كوردستان.. ارتفاع حالات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وفاة ثلاثة مصابين واصابة ٨١ شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مؤشر على تصاعد حالات الإصابة والوفيات بالجائحة العالمية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3417 فحصا أسفرت عن اكتشاف اصابة 81 شخصا جديدا.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب 210 مصابين الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم، مقابل وفاة 3 مصابين في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس 21871 شخصا تم إخراجهم بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس، فيما اجرت المختبرات الصحية 4126542 فحصا، أظهرت اصابة 436127 شخصا اكتسب 427782 مصابا الشفاء بعد تلقيهم العلاج مع بقاء 914 مصابا تحت العناية الطبية، مقابل وصول العدد التراكمي لمجمل حالات الوفاة إلى 7431 حالة في جميع مناطق الإقليم منذ ظهور الجائحة.