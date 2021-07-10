اقليم كوردستان.. ارتفاع جديد لأسعار البنزين ومسؤول يعزوه لارتفاع النفط عالميا

شفق نيوز/ أكد مسؤول لجنة الطاقة في محافظة السليمانية كريم علي، يوم السبت، ارتفاع أسعار وقود البنزين في اقليم كوردستان.

وقال علي؛ لوكالة شفق نيوز؛ إن ارتفاع أسعار الوقود البنزين في اقليم كوردستان عموما له جانبان؛ محلي ودولي.

وبين أن "الجانب المحلي؛ أن حكومة إقليم كوردستان منذ العام 2014 رفعت يدها من دعم الوقود وحولتها إلى الشركات الأهلية خلافا للحكومة الاتحادية التي تدعم المشتقات النفطية ومنها البنزين، ولهذا الأسعار بيد الشركات وهي التي تحدد الأسعار لمصالحها ولا تتهم للمواطن ولا تستطيع حكومة الإقليم التدخل أيضا، فضلا عن أسعار الرسوم الكمركية في المعابر التي ازدادت على الشاحنات المحملة بالبنزين والتي تضاف على سعر البنزين".

وتابع علي؛ "اما الدولي فإن ارتفاع أسعار النفط العالمي وانخفاض العملة العراقية كانا سببا بارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أن "٩٠٪ من البنزين هو إيراني الصنع يدخل عن طريق معبر باشماخ"، لافتا إلى أن "البنزين التركي هو الأكثر سعرا".

وارتفعت قبل شهر من الان؛ أسعار البنزين النورمال إلى 750 دينارا للتر الواحد؛ والسوبر الى 850 دينار، وعاودت أسعار البنزين الارتفاع منذ الأمس؛ حيث بلغ لتر بنزين النورمال 800 دينار والسوبر 900 دينار.