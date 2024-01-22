بطلب من مزارعي الوسط والجنوب.. إقليم كوردستان يحظر استيراد الطماطم إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، حظر استيراد الطماطم حتى اشعار آخر، استناداً الى طلب قدم لها من مزارعي وسط وجنوب العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تقرر حظر استيراد منتوج الطماطم من خارج البلاد اعتبارا من 21 كانون الثاني الجاري، ولوقت غير معلوم".

وأضافت الوزارة، أن "هذا القرار يأتي للمصلحة العامة وللمزارعين ولتسويق منتوج الطماطم المحلي من محافظات وسط وجنوب العراق ".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العديد من فلاحي الوسط والجنوب عقدوا اجتماعًا مع وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستاني، بيكرد طالباني، طلبوا خلاله من إقليم كوردستان إيقاف استيراد الطماطم لوفرتها في المحافظات الوسطى والجنوبية وخصوصا البصرة.

ولفت الى أن الوزيرة وافقت على طلب الفلاحين، بعدم استيراد الطماطم من منافذ الاقليم.

من جانبها قالت سوزان كوجز نائب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان العراقي، إن منطقة الزبير في البصرة تنتج أكثر من 4 الاف طن من محصول الطماطم والعراق قادر على تصدير المحصول وليس فقط تغطية الطلب المحلي.

وفي أوقات سابقة، شهد منفذ بنجوين الحدودي بين كوردستان وايران تظاهرة نظمها عشرات المزارعين، احتجاجا على إدخال الطماطم المستوردة من دول الجوار.