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اقتحموا منزل مستثمر بزي عسكري.. اعتقال عصابة للسرقة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-14T13:18:53+0000
اقتحموا منزل مستثمر بزي عسكري.. اعتقال عصابة للسرقة في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت مديرية أسايش السليمانية، اليوم الجمعة، اعتقال عصابة مشتركة من العرب والكورد قامت بالسطو المسلح على منزل احد المستثمرين في السليمانية باستخدام ملابس عسكرية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "في صباح يوم الخميس 13/10/2022 الساعة (4:10) مساء، اقتحم عدد من الخارجين عن القانون بالزي العسكري والسلاح منزل السيد (يونس قادر أحمد) في حي أشتي بالسليمانية وهو رجل أعمال وأحد المستثمرين، وقاموا بسرقة كمية من الذهب وهربوا إلى مكان مجهول".

واضاف البيان انه "بعد إبلاغ قواتنا وبدء تحقيق مفصل، تبين أن هذه الجريمة ارتكبتها مجموعة من الكورد والعرب، وتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بناء على اقتراح رئيس جهاز أمن إقليم كوردستان".

وتابع البيان "تم تكثيف التحقيقات وتنفيذ عملية يوم امس الخميس في منطقة كفري بإدارة گرميان وتم القاء القبض على بعض أفراد العصابة، كما تم تنفيذ عملية اخرى اليوم الجمعة في السليمانية وتم القبض على احد المتهمين وضبط الزي العسكري معه".

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