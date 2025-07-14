افضل من السابق.. أربيل تستعد بـ"قوة" لاستقبال زوار الأربعين من إيران

شفق نيوز- أربيل

أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يوم الإثنين، أن المحافظة ستقدم هذا العام خدمات أفضل من السنوات الماضية لاستقبال الزوار الإيرانيين المشاركين في مراسم أربعينية الإمام الحسين.

وقال المكتب الإعلامي لخوشناو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عقب استقباله القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، فرامرز أسدي، في مبنى المحافظة، أنه "تم التوجيه بتوفير جميع التسهيلات على امتداد المسار من حدود حاجي عُمَران وحتى منفذ شيراو داخل حدود المحافظة".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين إيران وإقليم كوردستان، إلى جانب تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأعرب القنصل الإيراني عن شكره وتقديره لرئيس إقليم كوردستان نێجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، لما وصفه بـ"الكرم وحسن الضيافة تجاه الزوار الإيرانيين القادمين سنوياً للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين عبر أراضي الإقليم، كما ثمّن دور محافظ أربيل في تعزيز العلاقات الثنائية وتقديم الدعم اللازم في هذا الملف".

وفي محور الحديث عن مراسم الأربعينية، أشار محافظ أربيل إلى أن "التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية في الإقليم واضحة، وأن تجربة السنوات السابقة ساهمت في رفع كفاءة الإدارة المحلية في التعامل مع حركة الزوار، مؤكداً أن المحافظة مستعدة هذا العام لتقديم أفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات".

من جهته، عبّر القنصل العام الإيراني عن "امتنانه لمحافظة أربيل وإدارتها، وللجنة العليا المكلفة بخدمة الزوار"، مشيداً بـ"الجهود المبذولة لضمان راحة وسلامة المشاركين في هذه المناسبة الدينية".

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على "أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين محافظة أربيل والقنصلية الإيرانية في أربيل، كما أُعلن عن زيارة مرتقبة لمحافظ أذربيجان الغربية (أورمية)، رضا رحماني، إلى مدينة أربيل خلال الفترة المقبلة على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف تطوير العلاقات الثنائية".