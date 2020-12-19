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افرغ عليهما نحو 50 رصاصة .. اعتقال قاتل الشخصين في حلبجة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-19T06:00:25+0000
افرغ عليهما نحو 50 رصاصة .. اعتقال قاتل الشخصين في حلبجة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة يوم السبت القاء القبض على منفذ حادثة قتل لشخصين، منوهة الى ان المتهم من اقرباء احد الضحيتين.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم برزان عثمان في منشور مكتوب له، "بعد العثور على جثتي القتيلين داخل منزل في حي (شارواني) في حلبجة تشكلت لجنة للتحقيق بالحادثة وبعد مضي 12 ساعة القي القبض على المتهم بالحادثة".

واوضح ان المتهم اعترف بتنفيذه الحادثة بسلاحين احدهما نوع "كلاشينكوف" والاخر "M4"، مضيفا ان السلاحين كانا يحتويان على 50 رصاصة ولم يتبقَ منها سوى واحدة لم يطلقها.

 وتابع المتحدث بالقول ان المتهم نسيب واحد من الضحيتين الذي كان يعاني من مرض ويتلقى العلاج داخل المنزل، عازيا سبب الحادثة الى حقد دفين كان يكنه المتهم للضحية.

وعثرت السلطات الامنية اليوم الجمعة على جثتي شخصين قضيا بحادثة قتل داخل منزلهما في احدى احياء مركز محافظة حلبجة، بحسب ما افادته مصادر امنية.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان قوات الشرطة توجهت فجر أمس الى منزل بعد تلقيها بلاغ بحصول جريمة قتل في حي "شارواني" وسط مدينة حلبجة وعثرت على جثتي المدعويين (د، ش)، و (هـ، أ)، وهما مقتولان على ايدي مجهولين اقتحموا المنزل.

ونادرا ما تشهد محافظة حلبجة الآمنة مثل هكذا حوادث فهي كبقية مناطق ومدن اقليم كوردستان تتمتع بهدوء واستقرار أمني.

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