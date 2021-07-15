افتتاح أول مدرسة كروية للأطفال في مدينة ديرك الكوردية

شفق نيوز/ افتتح نادي ديرك الرياضي يوم الخميس، أول مدرسة لكرة القدم في ملعب كورنيش المغلق بمدينة ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا، تحت إشراف نخبة من المدربين.

وقال المحامي خالد خالد مدير المدرسة الكروية لوكالة شفق نيوز؛ إن "فكرة افتتاح أول مدرسة كروية جاءت لإخراج الأطفال من جو الصراعات وأثارها السلبية والاهتمام بنفسيتهم وابعادهم عن الآثار المدمرة مثل استعمال الانترنت وألعاب العنف".

وتابع خالد؛ أن "المدرسة سوف تهتم بالاطفال من كلا الجنسين وفئة عمرية تتراوح بين مواليد 2006- 2016، حيث ستستقبل حالياً 250 طالبا، وتقسيمهم إلى مجموعات حسب العمر".

وبيّن أن "المدرسة لا تتبع لأي جهة سياسية، دينية، قومية، فالرياضة للجميع، سوف تستقبل جميع الأطفال باشتراك شهري رمزي 15000 ليرة سورية، ومجاني لأبناء الشهداء وذوي الدخل المحدود".

وأكد خالد؛ أن "هدف نادي ديرك من المدرسة الكروية، هو لتنمية المواهب وإنشاء جيل رياضي أكاديمي ورفد أندية المنطقة باللاعبين المميزين".