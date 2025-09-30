افتتاح أول كلية لـ"الأمن القومي" في إقليم كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت جامعة السليمانية، يوم الثلاثاء، افتتاح كلية الأمن القومي خلال العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، لتكون الأولى من نوعها على مستوى إقليم كوردستان، فيما حددت شروط القبول وآلية التقديم للطلبة الجدد.

وقال مدير الإعلام في جامعة السليمانية، الدكتور يوهان عثمان، لوكالة شفق نيوز، إن "كلية الأمن القومي تضم ثلاثة أقسام رئيسية هي: الأمن السيبراني، الدراسات الأمنية، والاستخبارات"، مبيناً أن "التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 30 أيلول 2025 في المجمع الجديد للجامعة، من خلال ملء استمارة خاصة".

وأوضح عثمان، أن "شروط القبول تتطلب أن يكون المتقدم من خريجي الدراسة الإعدادية للفرعين العلمي أو الأدبي للعام الحالي أو الماضي، وألا يقل معدله العام عن 75%"، مشيراً إلى أن "الدراسة ستجري باللغات الكوردية والعربية والإنكليزية".

وأضاف أن "خريجي الكلية سيكونون مؤهلين للعمل كضباط رسميين، إضافة إلى مهنيين وفنيين وأكاديميين في القطاعين العام والخاص"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تمثل "سابقة أكاديمية جديدة في إقليم كوردستان".

وتعد جامعة السليمانية، التي تأسست عام 1968، من أقدم الجامعات في الإقليم، وقد أعيد تأسيسها عام 1992 بجهود الرئيس الراحل جلال طالباني وعدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية. وبحسب التصنيفات العلمية العالمية، تحتل الجامعة المرتبة الأولى على مستوى إقليم كوردستان، والثالثة على مستوى العراق.