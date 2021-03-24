افتتاح نقطة طبية في معبر حدودي بين الإدارة الذاتية وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ افتتحت الهيئة الداخلية التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع المركز السوري للدراسات، نقطة طبية في معبر سيمالكا (فيشخابور) الحدودي مع إقليم كوردستان العراق.

وقالت سمر حسين الرئاسة المشاركة لهيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا لوكالة شفق نيوز، إن "مناطقنا تعاني كسائر البلدان من انتشار جائحة كورونا منذ أكثر من سنة، وتسعى الإدارة الذاتية بكل جهودها إلى الحد من الانتشار الواسع للفيروس وحصر الإصابات قدر المستطاع" .

واضافت حسين، "نسعى دائماً إلى توطيد الأمن والاستقرار داخل مناطقنا، ونرى أنفسنا مسؤولين أيضاً عن الحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا خاصة في ظل هذه الجائحة".

وأشارت إلى أنه "تم افتتاح نقطة طبية في معبر سيمالكا الحدودي وبالتنسيق بين هيئة الداخلية وإدارة قوى الأمن الداخلي مع المركز السوري للدراسات، وذلك للفحص الطبي لجميع الوافدين إلى مناطقنا عبر هذا المعبر".