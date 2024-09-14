افتتاح نصب "حماة الحقيقة" في السليمانية تكريماً لشهداء الصحافة

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، يوم السبت، افتتاح نصب "حماة الحقيقة"، الذي يخلد ذكرى الصحفيين الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم المهني في العراق وإقليم كوردستان.

و يعد نصب "حماة الحقيقة" في السليمانية خطوة هامة في تسليط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق النزاع، ويأتي كرمز لتكريم الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الكلمة الحرة.

وشهد العراق وإقليم كردستان على مدار العقدين الماضيين تزايداً في استهداف الصحفيين، خاصة بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ورغم الجهود المبذولة لحماية حرية الصحافة، ما زال الصحفيون في العراق يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بأمنهم وسلامتهم.

في هذا الصدد، لفت نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، خلال المراسم التي تابعتها وكالة شفق نيوز، إن من جانبه، إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الصحفيون في العراق وكوردستان، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود لحمايتهم، كما أكد على أهمية النصب كرمز للصمود والتضحية.

من جانبه، أكد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، خلال المراسم، أهمية الحفاظ على حرية الصحافة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها المنطقة.