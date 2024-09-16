افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الكوردي الرابع بفيلم "سنجار" للاسبانية بوفارول

شفق نيوز/ اكد الناقد السينمائي الكوردي منصور جيهاني، اليوم الاثنين، أن الدورة الرابعة لمهرجان موسكو للسينما الكوردية ستفتتح بعرض فيلم "سنجار" للمخرجة الاسبانية آنا بوفارول.

وقال جيهاني في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، ان "الدورة الرابعة للسينما الكوردية لمهرجان موسكو (MKFF) تنعقد برئاسة الملحن والمطرب الكوردي القاطن في روسيا كرم كردنزري Kerem Gerdenzeri وبرعاية السيدة كوليزر كردنزىي Gulizer Gerdenzeri واينا تيدزوفا Inna Tedzhoeva ، بهدف اظهر الثقافة والتاريخ والمحافظة على الهوية القومية واللغة الوردية وكذلك الحياة العصرية لهذه القومية الاصيلة، من خلال عرض مجموعة من الأفلام في قسم مسابقات الأفلام السينمائية الطويلة وقسم الافلام الوثائقية وقسم الافلام القصيرة وكذلك قسم "ليلة السينما الوردية في ايام 18 – 22 ايلول الجاري في مدينة موسكو عاصمة روسيا".

واوضح جيهاني انه "في مراسم افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الافلام الكوردية (موسكو Moscow) سيتم عرض فيلم سنجار Sinjar من إخراج السيدة انا بوفارول Anna M. Bofarul في الساعة التاسعة من ليلة الاربعاء 18 أيلول الجاري بحضور هذه السيدة المنتجة الاسبانية والمخرجين ولجنة الحكام في الاقسام المتنوعة للمسابقات والسينمائيين الجورجيين والكورد القاطنين في روسيا في قاعة سينما "بارك فيلم" في مدينة موسو عاصمة روسيا".

فيلم سنجار ومأساة الايزيديين 2014

تدور أحداث الفيلم حول الأحداث المأساوية التي وقعت عام 2014، عندما هاجم تنظيم داعش مدينة سنجار وقيامه بارتكاب المجازر. أحد أبطال الرواية يذهب إلى (برديي) مع ثلاثين طفلاً، والآخر ينجو من الكارثة ويحاول العودة إلى منزله، والثالث يبحث عن ابنه المفقود في برشلونة بإسبانيا. ويظهر الفيلم إلى أي مدى تذهب هؤلاء النساء لإنقاذ أحبائهن.

ليلة السينما الكوردية في جمعية لين بيرسينيفسكي الفنية

في هذه الليلة سيتم عرض الأفلام الكورية المشاركة في المهرجان في الساعة 11 من مساء يوم السبت 21 ايلول الجاري لغاية الساعة السادسة من صباح اليوم التالي في قاعة لوميير Lumiere في جمعية بين بيرسيفيسكي" Lane Bersenevsky .

" موسكينو" مضيّفة الأعمال العصرية للسينما الكوردية

الافلام التي تعرض في الدورة الرابعة لمهرجان الافلام السينمائية الكوردية "موسكو" تعرض دور السينما في جمعية موسكينو السينمائية، وهذه الدور يعرض فيها اهم الاعمال السينمائية الكوردية باللغة الكوردية وبالترجمة الروسية.

وهذه الجمعية تضم سينما موسكينو فاكيل Moskino Fakel وموسكينو كاسموس Moskino Cosmos وموسكينو مولوديزني" Moskino Molodezhny وموسكينو سبوتنيك Moskino Sputnik وهي ستستضيف 38 نتاجا معدا للمهرجان في دورته الرابعة منها 7 أفلام سينمائية و8 أفلام وثائقية في مسابقة الأفلام الطويلة وكذلك 14 فيلما قصصيا و9 أفلام وثائقية قصيرة في قسم مسابقة الأفلام القصيرة.

تبادل الاراء وحوارات ثقافية

في هذا العام يشهد المهرجان التركيز بصورة عامة على الجوار بين الثقافات والتعاون مع روسيا، وهذا المهرجان يأتي في إطار العرف السنوي السابق بعنوان بعض من التبادل الثقافي وعاد منتجو الأفلام والمهتمين بالسينما في العالم أجمع للاجتماع لتقديم أهم الأعمال السينمائية الحقيقية الكوردية، وتوزع جغرافيا المشاركين على مناطق عديدة في العالم ويضم برنامج المهرجان عرض أفلام من 12 بلدا منها إسبانيا وفرنسا وكندا وهولندا وبلجيكا والدنمارك والعراق وتركيا وإيران وسوريا واقليم كوردستان.

التركيز النوعي على الأفلام التي تتناول الايزيديين

سيكون التركيز النوعي على الأفلام التي تتحدث عن الايزيديين وديانتهم الرافدينية القديمة، وهذا ما يظهر جليا في المصطلح المشار إليه في اللوحة الدعائية للمهرجان: الرمز الرئيس للبوستر العد لهذا العام هو ريش الطاووس الذي يشكل رمزا قويا للشعب الكوردي، وخصوصا عند الايزيديين، الذي تشكل ديانتهم ديانة الآباء والأجداد القدماء لجميع الكورد وتؤكد على اهمية حماية وتنمية الثقافة الكوردية عن طريق السينما.