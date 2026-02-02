افتتاح معرض الكتاب في دهوك بمشاركة 18 دار نشر (صور)

شفق نيوز- دهوك

افتتحت مؤسسة روانكة الخيرية، يوم الاثنين، معرض الكتاب بالتعاون مع دائرة الطباعة والنشر في مدينة دهوك، وذلك في قاعة المركز الثقافي بجامعة دهوك، بمشاركة 18 دار نشر، حيث عرضت دور النشر المشاركة آلاف الكتب من مختلف المجالات السياسية والثقافية والدينية وغيرها.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة روانكة، حسن شيخ علاء الدين، في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز: "افتتحت المؤسسة أول معرض للكتاب في مدينة دهوك بالشراكة مع مديرية الإعلام والطباعة والنشر، والهدف من المعرض هو خدمة القراء والطلبة وتعزيز ثقافة القراءة في المدينة".

وأضاف علاء الدين: "الكتاب يشكل جسراً أساسياً لنقل المعرفة بين الأجيال، ومعارض الكتاب تسهم في تسهيل وصول القارئ إلى مصادر المعرفة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بضيق الوقت أو البعد الجغرافي. ورغم هيمنة التكنولوجيا الرقمية، ما زال للكتاب المطبوع قيمة خاصة لا يمكن تعويضها من حيث عمق المحتوى وتجربة القراءة".

وأشار إلى أن "مؤسسة روانكة، وانطلاقاً من رؤية رئيسها إدريس نيجيرفان بارزاني، تولي اهتماماً كبيراً بالثقافة"، لافتاً إلى أنها "طبعت خلال العام الماضي عدداً من الكتب المهمة وأطلقت مبادرات موجهة للشباب لتشجيعهم على القراءة".

وأكد علاء الدين، أن "افتتاح المعرض في دهوك يعكس الأهمية التي توليها المؤسسة للمدينة"، معرباً عن أمله "أن يشكل المعرض منصة تجمع الكاتب والقارئ ودور النشر، وأن يتم تطويره في الأعوام المقبلة".