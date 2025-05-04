افتتاح معرض الجامعات الدولية في أربيل.. فرص للراغبين بالدراسة في الخارج

شفق نيوز/ افتُتح، يوم الأحد، معرض الجامعات الدولية في مدينة أربيل، بتنظيم من شركة "أكسس بوينت"، وبمشاركة عدد من ممثلي الجامعات الدولية وأساتذتها، إلى جانب طلاب ومهتمين بالتعليم العالي من مختلف المناطق.

ويركز المعرض، على فرص التعليم في الخارج، ويُعدّ مساحة مباشرة للطلبة للتواصل مع ممثلي الجامعات العالمية، والتعرف عن قرب على شروط القبول والتخصصات المتاحة، بالإضافة إلى إمكانية التقديم الفوري على البرامج الأكاديمية المختلفة.

ويتيح الحدث للزوار الاطلاع على برامج الماجستير والدكتوراه والمنح الدراسية، إلى جانب استشارات أكاديمية خاصة تساعد الطلبة على اختيار الوجهة التعليمية المناسبة.

وأكد منظمو المعرض لمراسل وكالة شفق نيوز، أن "الهدف من إقامته هو توفير نافذة موثوقة ومباشرة للطلبة الراغبين بالدراسة خارج العراق، وتسهيل عملية الوصول إلى الجامعات العالمية المرموقة".

ويستمر المعرض لعدة أيام، ويستقبل الزوار يوميًا ضمن أوقات محددة، مع تقديم كتيبات تعريفية ومعلومات مفصلة حول البرامج والجامعات المشاركة.