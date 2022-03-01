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افتتاح مشروع كهربائي جديد في شقلاوة .. الوزير : إمداد الطاقة عاد لطبيعته

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-01T12:08:09+0000
افتتاح مشروع كهربائي جديد في شقلاوة .. الوزير : إمداد الطاقة عاد لطبيعته

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح، يوم الثلاثاء، عودة إمداد الطاقة للمستفيدين منها إلى طبيعتها اعتبارا من شهر آذار الجاري بعد النقص الذي حصل بسبب برودة الطقس.

جاء ذلك خلال مراسم حفل افتتاح مشروع كهربائي جديد في شقلاوة بإضافة 8 مغذيات في محطة القضاء بكلفة مالية تخطت قيمتها ثلاثة مليارات ونصف المليار، و الذي نفذته شركة شانديز.

وجرت المراسم بحضور محافظ اربيل اوميد خوشناو وعدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد الوزير في كلمة له خلال مراسم الافتتاح على أهمية المشروع بالنسبة للسكان المحليين، وقال إنه :وفقا لبرنامج عمل التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان نحاول إيجاد حل جذري لمشكلة الكهرباء، ولهذا الغرض قمنا بعدة مشاريع في مجال انتاج ونقل الطاقة".

وأضاف أنه لنجاح أي مشروع في مجال الكهرباء وتوفير الخدمات يتطلب تعاون المواطنين".

كما أشار الوزير إلى أن بسبب أوضاع الطقس خلال هذا العام اضطررنا لتقليص ساعات إمداد الطاقة في يوم 21 من شهر كانون الثاني الماضي، وقد انخفضت من 40 إلى 30 أمبيراً للمشترك الواحد عبر العداد الذكي، ولكن كان هذا مؤقتا وسرعان ما عادة ساعات التجهيز لطبيعتها خلال شهر آذار الجاري، مؤكدا ان الوزارة تزود المشتركين بـ12 ساعة يوميا من شبكة الكهرباء الوطنية.

بدوره قال أوميد خوشناو، محافظ أربيل، إنه تم تنفيذ معظم مشاريع الكهرباء في المحافظة، داعيا إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بمختلف المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة.

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