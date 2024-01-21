افتتاح مركز متقدم لتطوير الحضانة والتوليد في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تبرعت الجمعية الخيرية التابعة لكنيسة المسيح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بناء مركز تطوير الحضانة والتوليد في إقليم كوردستان، فيما ثمن وزير صحة الإقليم سامان برزنجي هذا الإنجاز.

وشارك ممثلو الكنيسة في حفل افتتاح المركز الجديد، الذي سيتيح الفرصة لتخريج ما يزيد على 7000 ممرض وممرضة وقابلة في السنة الواحدة، وسيتلقون دروساً في مجال التوليد والحضانة وغيرها، وستسع القاعة لأكثر من 20 إلى 100 شخص.

ويتضمن المركز مساحة للتعليم الحديث ومختبرات للمحاكاة السريرية ومكتبة لتكنولوجيا المعلومات ومكتبة رقمية وغيرها من القضايا التي ستسهم في اكتساب المعرفة بهذا المجال.

من جانبه، وصف وزير صحة الإقليم، سامان برزنجي، هذا بـ"المركز متقدم جداً وغير المسبوق على مستوى الإقليم، وسيسهم في تطوير مستوى الوعي للأمهات والأطفال والأدوية في الإقليم بشكل عام وأربيل بشكل خاص".

وثمن برزنجي، في كلمة له على هامش حفل الافتتاح، جميع المنظمات الإنسانية على تبرعاتها لبناء المشاريع الخيرية، وخاصة المشاريع المتعلقة بالمؤسسات الصحية.