افتتاح مركز علمي لمصادر المياه والتربة في أربيل

شفق نيوز- أربيل

افتتح في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مركز لـ"مصادر المياه والتربة" داخل مبنى مديرية ري المحافظة، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع الري والاعتماد على الأسس العلمية في إدارة الموارد الطبيعية.

وبحسب بيان صادر عن محافظة أربيل، ورد لوكالة شفق نيوز، يأتي تأسيس هذا المركز بهدف إنشاء قاعدة بيانات رصينة لمواجهة التغيرات المناخية، وحماية المياه الجوفية، وتطوير القطاع الزراعي عبر خرائط رقمية متطورة.

ووفق البيان، يمثل هذا الإجراء خطوة هامة نحو رقمنة المعلومات البيئية وتوفير مصادر موثوقة للباحثين وصناع القرار للحد من هدر الموارد الطبيعية بأساليب علمية حديثة.