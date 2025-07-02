افتتاح مركز أربيل للسرطان بأجهزة متطورة

شفق نيوز – أربيل

أعلنت دائرة صحة أربيل، يوم الأربعاء، افتتاح مركز مكافحة السرطان داخل مستشفى رزكاري، بعد تجديده وتوسعته وتزويده بمختبرات وأجهزة علاج متطورة.

وقال مدير عام صحة أربيل، الدكتور دلوفان محمد، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن حكومة التاسعة لإقليم كوردستان أولت القطاع الصحي اهتماماً يفوق أي قطاع آخر، مشيراً إلى أن المركز شهد تقدماً نوعياً وأصبح عضواً في الاتحاد العالمي لمكافحة السرطان، ما سيسهم في تقديم خدمات نوعية أفضل للمرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور بيستون سيف الدين، أخصائي السرطان، أنه تم تسجيل 5000 إصابة بالسرطان في محافظة أربيل خلال العام الماضي، بينهم 3500 من سكان المحافظة.