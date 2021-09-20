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افتتاح مركز خاص للتلقيح في جامعة حلبجة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-20T06:36:35+0000
افتتاح مركز خاص للتلقيح في جامعة حلبجة

شفق نيوز/ شرعت المديرية العامة للصحة في محافظة حلبجة اليوم الاثنين، بفتح مركز خاص بتلقيح طلبة الأقسام الداخلية لجامعة حلبجة.

وقالت جامعة حلبجة ومديرية صحة المحافظة في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم افتتاح مركز خاص بتلقيح جميع طلبة الأقسام الداخلية والموظفين في مركز خاص بالتلقيح في جامعة حلبجة.

وأكد البيان أن تلقيح طلبة الأقسام الداخلية وموظفيها سيكون إجباري وذلك بسبب مكوثهم في بناية الاقسام الداخلية لأيام طويلة.

واضاف البيان؛ ان التطعيم بلقاح فيروس كورونا أصبح واقع للتصدي لهذا الوباء القاتل لهذا والحفاظ على أرواح طلبة جامعة حلبجة وعوائلهم.

وفي ختام البيان ثمنوا جهود الجيش الأبيض الذي كان يمثل خط الصد الأول لمواجهة الجائحة

ويشار أن مديرية صحة محافظة حلبجة استطاعت خلال الفترة الماضية افتتاح سبعة مراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا في عموم المحافظة.

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