افتتاح مركز خاص بالرعاية النفسية للأطفال في كرميان (صور)

شفق نيوز/ افتتحت الادارة المحلية في كرميان باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، مركزاً خاصاً بالرعاية النفسية للاطفال ودراسة سلوكهم.

وقال مدير عام المديرية العامة للعمل والشؤون الاجتماعية في كرميان، درون عمر، في كلمة خلال الافتتاح الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الهدف من افتتاح هذا المركز في قضاء كلار، هو للاهتمام بالأطفال وتنشئتهم في بيئة نفسية آمنة خصوصا الذين يعانون من اضطرابات نفسية".

واضاف أن "هذا المركز سيمثل مركزاً للدراسات النفسية لأطفال إدارة كرميان وسيتم الاستفادة منه في الدراسات العلمية المتعلقة بالأطفال".

يشار الى أن حكومة إقليم كوردستان أولت اهتماماً بارزاً بالأطفال من خلال افتتاح دور ثقافة الاطفال في جميع اقضية محافظات كوردستان، مرتبطة بوزارة الثقافة والشباب في حكومة الإقليم، الى جانب فتح العديد من مراكز تنمية الأطفال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن العديد من منظمات المجتمع المدني المهتمة في بشؤون الأطفال.