افتتاح مركز "الحاج زليخة".. برزنجي يؤكد تعزيز التعاون الصحي بين أربيل وبغداد

شفق نيوز- أربيل

كشف وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، يوم الثلاثاء، عن نتائج إيجابية لزيارته الأخيرة إلى العاصمة بغداد، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات واتفاقات مشتركة مع وزارة الصحة الاتحادية.

وأوضح برزنجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن المباحثات في بغداد غطت ملفات حيوية، شملت تعزيز التنسيق في القضايا الصحية، وتوفير أجهزة الفحص، وتأمين الأدوية، مؤكداً استمرار العمل المشترك لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

جاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاحه اليوم "مركز الحاج زليخة الصحي" في مدينة أربيل.

وخلال مراسم الافتتاح، أشاد برزنجي بمبادرات القطاع الخاص والجهات المانحة في دعم البنية التحتية الصحية في الإقليم، مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان تولي اهتماماً كبيراً لهذه المساهمات.

واختتم الوزير حديثه، بالإشارة إلى أن إقليم كوردستان سجل تقدماً ملحوظاً في هذا الملف، من خلال امتلاكه لأكبر شبكة من المراكز الصحية التي تقدم خدماتها اليومية للمواطنين.