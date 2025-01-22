افتتاح مركز استشاري في السليمانية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

شفق نيوز/ شهدت محافظة السليمانية يوم الأربعاء، افتتاح مركز استشارات الهجرة الثالث في العراق، الذي يهدف لتقديم الدعم القانوني للمهاجرين وتعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير القانونية، ليُضاف إلى مركزي بغداد وأربيل.

وقالت مديرة المركز، لنجة كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "افتتاح هذا المركز يمثل خطوة محورية لدعم المواطنين الراغبين في الهجرة بطريقة قانونية وآمنة، مع التركيز على توعيتهم بمخاطر الهجرة غير القانونية".

وأضافت أن "المركز سيعمل على تقديم استشارات مجانية تشمل المساعدة القانونية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية لمنع الهجرة غير القانونية التي قد تُعرض المهاجرين لمخاطر كبيرة".

كما أشارت كريم إلى أن "المركز الجديد سيُركز على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لضمان تقديم الدعم الشامل للمهاجرين"، مشيرة إلى أن "العمل يجري وفق خطة واضحة لتقليل معدلات الهجرة غير القانونية من خلال زيادة الوعي وتوفير بدائل آمنة".

وجرى حفل الافتتاح الرسمي، بحضور محافظ السليمانية هفال ابو بكر، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين وممثلين عن منظمات دولية.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد محافظ السليمانية هفال أبو بكر، أن "إنشاء المركز يُعد جزءًا من الجهود الحكومية لمواجهة تحديات الهجرة".

وشدد على "أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية لتطوير الحلول التي تساعد على الحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية".

و يمثل افتتاح مركز استشارات الهجرة في السليمانية خطوة مهمة في مساعي دعم المهاجرين قانونيًا واجتماعيًا، ومن المتوقع أن يُسهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية عبر تقديم خدمات توعوية وقانونية متكاملة.

ويشهد العراق تحديات متزايدة تتعلق بالهجرة، حيث أدت الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى تصاعد حالات الهجرة غير القانونية.

ويأتي إنشاء مراكز استشارات الهجرة في بغداد وأربيل والسليمانية كجزء من مبادرة لتقديم الدعم القانوني والتوعوي للمواطنين، مع التركيز على منع الهجرة غير القانونية وتعزيز الخيارات الآمنة.